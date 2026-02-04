DJ AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,197 Milliarden Euro. Weitere 803 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 4 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 24. September):

=== Emission: 2,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. November 2032 Angebotsvolumen: 4 Mrd EUR Bietungsvolumen: 4,819 Mrd EUR Zuteilungsbetrag: 3,197 Mrd EUR Zu Marktpflegezwecken einbehalten: 803 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,5) Durchschnittsrend. 2,6% (2,52%) Wertstellung: 6. Februar 2026 ===

February 04, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

