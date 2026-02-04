Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 04
[04.02.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.02.26
|IE000LZC9NM0
|7,251,620.00
|USD
|0
|58,948,043.64
|8.1289
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.02.26
|IE000DOZYQJ7
|3,184,930.00
|EUR
|0
|18,099,879.07
|5.683
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.02.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|372,868.46
|10.8594
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.02.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|422,957.89
|8.1685
© 2026 PR Newswire