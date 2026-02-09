EQS-News: DLG (Digital Luxury Group) / Schlagwort(e): Produkteinführung

DLG führt LuxuryIQ MCP ein: Die erste KI-Datenintegrationsschicht der Luxusindustrie



09.02.2026

GENF, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DLG (Digital Luxury Group) gibt heute die Einführung von LuxuryIQ MCP bekannt, der ersten Integration des Model Context Protocol, die speziell für die Luxusbranche entwickelt wurde. Durch die Integration erhalten Führungskräfte der Luxusbranche Zugriff auf 1,4 Milliarden Datenpunkte in natürlicher Sprache - proprietäre und öffentliche Informationen, die auf zwei Jahrzehnten DLG-Expertise basieren. Es ist direkt mit ChatGPT, Claude, Copilot und Gemini Enterprise verbunden. Das Ergebnis: Strategische Analysen, die früher Wochen dauerten, werden nun in wenigen Minuten geliefert - basierend auf verifizierten Daten, nicht auf KI-Spekulationen. Hemmnisse für die Einführung von KI beseitigen Die 38 Milliarden US-Dollar schwere Business-Intelligence-Branche hat die spezifischen Anforderungen des Luxussektors bislang weitgehend übersehen. Die aktuelle Studie State of AI in Luxury von DLG, für die über 250 Führungskräfte aus der Luxusbranche befragt wurden, ergab, dass zwar 71 % der Meinung sind, dass die Einführung von KI nicht aufgeschoben werden kann, aber 38 % die Fragmentierung der Daten als größtes Hindernis nennen und 32 % einen Mangel an KI-spezifischen Fachkräften beklagen. LuxuryIQ MCP beseitigt diese Hindernisse, indem es vertrauenswürdige Marktinformationen durch einfache Konversation zugänglich macht. So funktioniert es Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, der es KI-Assistenten ermöglicht, sich sicher mit externen Datenquellen zu verbinden. LuxuryIQ MCP verbindet die proprietären Datenbanken von DLG - Social-Media-Performance, Werbeaktivitäten, Suchanfragen, Einzelhandels- und Sekundärmarktpreise (Graumarkt, Gebrauchtwaren) sowie Wettbewerbsinformationen - direkt mit den KI-Tools, die die Teams bereits verwenden, und eliminiert so das Risiko von Halluzinationen durch generische KI. Die Plattform erfasst Daten zu über 185 Luxusmarken aus den Bereichen Uhren, Schmuck, Mode und Beauty in 64 Märkten. "Luxusmarken, die als erste auf KI-gestützte Informationen setzen, werden ihre Konkurrenten überholen, die weiterhin tagelang auf Analystenberichte warten", sagt Pablo Mauron, Managing Partner bei DLG. "LuxuryIQ MCP macht diesen Vorteil schon heute zugänglich." LuxuryIQ MCP wird auf einer von Ogment bereitgestellten Infrastruktur gehostet und wird ab dem ersten Quartal 2026 für die Unternehmenskunden von DLG eingeführt. Informationen zu DLG Die privat geführte DLG (Digital Luxury Group) vereint zwei Jahrzehnte Erfahrung im Luxussegment mit 1,4 Milliarden proprietären Datenpunkten - der Grundlage ihrer LuxuryIQ-Plattform. Das Unternehmen betreut mehr als 80 Unternehmenskunden in Genf, Shanghai und New York. Für Rückfragen Medien

Lydianne Yap

lyap@digital-luxury.com

Benjamin Dubuc

bdubuc@digital-luxury.com



