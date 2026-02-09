

- CITIGROUP RAISES GSK PRICE TARGET TO 2250 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5150 PENCE - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 4750 (5550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 216 (219) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREGGS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1610 (2500) PENCE - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1075 PENCE - JPMORGAN REINITIATES AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'OVERWEIGHT' . PRICE TARGET 665 P



