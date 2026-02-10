Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 10
[10.02.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2941599081
|31,302,280.00
|EUR
|0
|323,470,907.24
|10.3338
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2941599248
|3,366,646.00
|USD
|0
|35,406,287.36
|10.5168
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,832,384.43
|10.2471
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2994520851
|17,595,181.00
|USD
|0
|184,382,308.94
|10.4791
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2994520935
|1,408,433.00
|USD
|0
|14,280,645.25
|10.1394
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2994521073
|100,000.00
|USD
|0
|1,029,131.88
|10.2913
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|327,099.22
|10.072
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2941599164
|137,824.00
|EUR
|0
|1,388,221.41
|10.0724
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,874.25
|10.0437
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.02.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|468,096.55
|203.5202
