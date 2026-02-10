Anzeige
10.02.2026 09:06 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 10

[10.02.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2941599081 31,302,280.00 EUR 0 323,470,907.24 10.3338
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2941599248 3,366,646.00 USD 0 35,406,287.36 10.5168
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2941599834 959,532.00 GBP 0 9,832,384.43 10.2471
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2994520851 17,595,181.00 USD 0 184,382,308.94 10.4791
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2994520935 1,408,433.00 USD 0 14,280,645.25 10.1394
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2994521073 100,000.00 USD 0 1,029,131.88 10.2913
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 327,099.22 10.072
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2941599164 137,824.00 EUR 0 1,388,221.41 10.0724
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,874.25 10.0437
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.02.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 468,096.55 203.5202

