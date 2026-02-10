Der KI-Boom hat diesem Konzern eine Sonderstellung verschafft. Denn während viele Anleger nervös über eine vermeintliche Blase diskutieren, liefert das Unternehmen Quartal für Quartal das, worauf es ankommt: explosionsartiges Umsatzwachstum, außergewöhnliche Margen und eine Marktmacht, die derzeit kein Wettbewerber ernsthaft angreifen kann. Genau das macht die Aktie weiterhin zu einem der spannendsten Titel im gesamten Tech-Sektor.Der entscheidende Vorteil: Hier geht es nicht nur um starke Produkte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär