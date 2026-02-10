Anzeige
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
Dow Jones News
10.02.2026 12:39 Uhr
AUKTION/Bundesobligation knapp überzeichnet

DJ AUKTION/Bundesobligation knapp überzeichnet

DOW JONES--Die deutsche Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion am Dienstag Bundesobligationen mit Fälligkeit im April 2031 im Umfang von 3,811 Milliarden Euro platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 13. Januar): 

=== 
Emission      2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,297 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,811 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  1,189 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,7   (1,4) 
Durchschnittsrend. 2,4%   (2,47%) 
Durchschnittskurs  100,48  (100,16) 
Mindestkurs     100,48  (100,16) 
Wertstellung    12. Februar 2026 
===

