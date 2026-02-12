The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2026
ISIN Name
DE000DW6C1Q8 DZ BANK IS.A1980
DE000NLB3V95 NORDLB 22/26
DE000DL19VT2 DT.BANK MTN 21/27
CH0520042513 BOBST GRP 20/26
XS2443438051 DANSKE BK 22/27 FLR MTN
XS2296207116 INVESTEC BK 21/27 FLR MTN
XS1491364953 GRAND CITY PROP. 16/UND
XS0084162576 WORLD BK 98/26 ZERO MTN
DE000HLB2FB8 LB.HESS.THR.CARRARA02H/16
XS2013574384 FORD MOTO.CR 19/26 MTN
XS1811181566 GRAND CITY PROP. 18/UND
