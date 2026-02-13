Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 13
[13.02.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2941599081
|33,605,924.00
|EUR
|0
|347,358,043.89
|10.3362
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2941599248
|3,366,646.00
|USD
|0
|35,423,798.63
|10.522
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,836,886.08
|10.2518
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2994520851
|17,849,685.00
|USD
|0
|187,104,278.53
|10.4822
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2994520935
|1,408,433.00
|USD
|0
|14,284,843.83
|10.1424
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2994521073
|69,849.00
|USD
|0
|718,907.06
|10.2923
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|327,197.31
|10.075
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2941599164
|137,824.00
|EUR
|0
|1,388,548.13
|10.0748
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,864.53
|10.0432
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.02.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|468,392.08
|203.6487
© 2026 PR Newswire