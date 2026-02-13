Die Aktienstrategen der Bank of America (BofA) warteten mit einer massiven Warnung auf. So gebe es derzeit erhebliche geopolitische Risiken hinsichtlich der Zukunft der NATO, einer eskalierenden Konfrontation zwischen den USA und dem Iran sowie weiteren Konfliktpotenzials mit Russland. Dies sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Aktienmärkte nahe ihren Allzeithochs befänden. Das Sentiment der Investoren sei überbordend positiv und die Risikoprämien am Aktienmarkt auf dem niedrigsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär