AIT Worldwide Logistics ("AIT"), der Marktführer für Lieferkettenlösungen, hat eine endgültige Vereinbarung über eine Partnerschaft mit der Greenbriar Equity Group, L.P. ("Greenbriar") zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase des globalen Spediteurs unterzeichnet. Zu den finanziellen Bedingungen der privaten Transaktion wurde nichts mitgeteilt.

Das Abkommen bildet den Höhepunkt von fünf erfolgreichen Jahren mit The Jordan Company, L.P. ("TJC"). TJC wird zusammen mit wichtigen Mitgliedern der AIT-Unternehmensleitung weiterhin am Unternehmen beteiligt sein. Im Laufe seiner Geschäftsbeziehung mit TJC hat AIT seine globale Präsenz erheblich ausgeweitet, 14 Unternehmen übernommen und seinen Bruttoumsatz um mehr als 300% erhöht.

Die Vereinbarung mit Greenbriar, einem in Greenwich (US-Bundesstaat Connecticut) ansässigen Spezialinvestor, der sich auf Partnerschaften mit marktführenden Unternehmen und deren Wachstum konzentriert, fällt mit den Anfangsphasen des Plans zusammen, mit dem AIT das Erreichen seiner Kultur-, Finanz- und Qualitätsziele bis 2030 anstrebt. Die Investition von Greenbriar und das anhaltende Engagement von TJC ermöglichen einen beschleunigten Wachstumskurs für AIT sowohl organisch als auch durch Übernahmen entsprechend seiner langfristigen Strategie.

Nach den Worten von Vaughn Moore, Chairman und Chief Executive Officer von AIT, stellt das Abkommen eine der größten privaten Übernahmen dar, die im weltweiten Speditionsbereich jemals getätigt wurden.

"Für AIT beginnt mit Greenbriar eine neue Ära, da wir unserer Vision entgegenstreben, zu dem global tätigen Logistikdienstleister zu werden, der dafür respektiert wird, eine Erfahrung von Weltrang zu bieten", sagte Moore. "Mit Unterstützung durch Greenbriar erhält AIT neuen Schwung für seine weitere Expansion auf globalen Schlüsselmärkten, wozu auch Investitionen in Talente und Technologie zählen, und wir liefern weiterhin maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und übertreffen. Wir sind nach wie vor ein Privatunternehmen, das sich seine Unabhängigkeit, seine Markenidentität und die Kontinuität seines bewährten und erfahrenen Führungsteams bewahrt."

Die kumulierten Kapitalzusagen von Greenbriar in Höhe von über 15 Milliarden US-Dollar, verbunden mit mehr als 25 Jahren Erfahrung beim Investieren in Transport- und Logistikfirmen, machen dieses Unternehmen zu einem idealen Partner für AIT auf seinem Weg zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie zum Erreichen seiner Ziele für 2030.

"AIT hat eine außergewöhnliche globale Plattform aufgebaut, die durch starke Führung, betriebliche Exzellenz und eine tief verwurzelte Dienstleistungskultur definiert ist", sagte Michael Wang, Managing Director von Greenbriar. "Angesichts der stetig zunehmenden Komplexität der globalen Lieferketten sind wir davon überzeugt, dass AIT bestens dafür positioniert ist, den steigenden Bedarf an integrierten Logistiklösungen in den Bereichen Technologie oder Life Sciences und anderen spezialisierten Marktsegmenten zu decken. Unser Ziel ist die Unterstützung des langfristigen Wachstums von AIT, aber auch die Bewahrung des Unternehmergeists und der operativen Disziplin, die dem Unternehmen seinen Erfolg gesichert haben. Wir sehen dieser Partnerschaft mit Vaughn und dem gesamten Führungsteam von AIT beim Eintritt in die nächste Expansionsphase gespannt entgegen."

Die Transaktion wird voraussichtlich noch vor dem vierten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und anderer regulatorischer Genehmigungen.

Morgan Stanley Co. LLC begleitete die Transaktion als führender Finanzberater und Harris Williams LLC begleitete sie außerdem als Finanzberater für AIT. Womble Bond Dickinson LLP war als Rechtsvertreter für die AIT-Unternehmensleitung tätig.

Goldman Sachs Co. LLC und Citizens Capital Markets Advisory begleiteten die Transaktion als führende Finanzberater für Greenbriar.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 45 Jahren setzt der in Chicago ansässige Marktführer für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech, Hauszustellung, Biowissenschaften, Schifffahrt und viele mehr. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT die individuelle Anpassung von End-to-End-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Straßen- und Schienenweg termingerecht und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an über 150 Standorten weltweit in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und White-Glove-Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT bieten wir Lösungen, die das Vertrauen unserer Kunden gewinnen gestützt auf unsere Produkte, Regionen und vertikalen Märkte und getragen von einer leistungsorientierten Unternehmenskultur.

