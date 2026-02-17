Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 17
[17.02.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.02.26
|LU2941599081
|33,605,924.00
|EUR
|0
|347,467,663.07
|10.3395
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.02.26
|LU2941599248
|3,366,646.00
|USD
|0
|35,436,209.50
|10.5257
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.02.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,840,865.50
|10.2559
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.02.26
|LU2941599164
|137,824.00
|EUR
|0
|1,388,986.43
|10.078
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.02.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,905.31
|10.0453
© 2026 PR Newswire