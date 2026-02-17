DJ Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
FUND: Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc DEALING DATE: 16-Feb-2026 NAV PER SHARE: USD: 11.2011 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 3657756 CODE: XMGA LN ISIN: IE000XL4IXU1
February 17, 2026 03:07 ET (08:07 GMT)
