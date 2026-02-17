Leistungsdruck und Zukunftsängste lasten sehr auf jungen Menschen in China. Professionelle Hilfe ist rar und teuer. Viele Betroffene suchen bei Chatbots psychologische Unterstützung. Sehr viele junge Menschen in China kämpfen mit psychischen Problemen - Experten zufolge suchen sie zunehmend Rat bei Künstlicher Intelligenz. "Das emotionale Wohlbefinden von jungen Menschen in China steckt in einer Krise", heißt es in einem Buch der Psychologin Olive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n