Unspektakulär nach außen, dafür brutal effizient im Inneren. Dieses Schwergewicht steigert seit Jahren Margen und Cashflows und erhöht die Ausschüttungen mit beeindruckender Konstanz. Jetzt könnte aus dem Dauerläufer plötzlich ein echter Kursturbo werden.Die Marktposition ist nahezu unangreifbar. Hohe strukturelle Eintrittsbarrieren und vertraglich abgesicherte Erlösmodelle verleihen dem Konzern eine außergewöhnliche Stabilität. Preisanpassungen lassen sich regelmäßig durchsetzen und zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär