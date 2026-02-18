Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ6V141, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 ASMLHold 1240, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ676R8, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 ASMLHold 1350, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000UQ6V141 18.02.2026 09:13:19 1.000 1,38 EUR 1,84 EUR
DE000UQ676R8 18.02.2026 09:13:25 1.000 0,95 EUR 1,41 EUR
