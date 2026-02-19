Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 18 février 2026) - Young Mining Professionals Toronto (YMP), le plus important réseau de réseautage de l'industrie minière dirigé par des bénévoles et administrateur du plus grand fonds de bourses du secteur, le Fonds de bourses YMP, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative éducative communautaire visant à initier les élèves du primaire de l'Ontario et du Québec aux notions fondamentales liées aux mines et aux métaux.

L'initiative prévoit la distribution du livre Penelope la mineuse, désormais disponible en français et en anglais, dans les écoles primaires des deux provinces. Le programme vise à susciter un intérêt précoce pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), à améliorer la compréhension de l'économie des ressources du Canada et à élargir la connaissance des parcours de carrière dans le secteur minier et métallurgique.

« Il s'agit d'un appel à l'action », a déclaré Stephen Stewart, président du Fonds de bourses YMP et d'Ore Group. « Nous invitons l'industrie, les gouvernements, les conseils scolaires, les directions d'école et les enseignants à travailler avec nous pour raconter l'histoire d'une industrie qui est au cœur de la prospérité du Canada, essentielle à notre compétitivité et déterminante pour assurer notre avenir. Les occasions sont littéralement sous nos pieds. »

Une plateforme éducative évolutive

Écrit par Lenna Rhodes, éducatrice de carrière ayant grandi à Schefferville et enseigné dans des communautés minières telles que Chibougamau, Val-d'Or et Sudbury, Penelope la mineuse présente aux jeunes lecteurs les matériaux, les métiers et les personnes qui soutiennent la vie moderne. Depuis des décennies, Mme Rhodes milite pour l'éducation minière aux côtés de son mari, Peter Cashin, chef de la direction d'Auriginal Mining.

Grâce au soutien financier d'Ore Group et à l'appui logistique du réseau national de bénévoles de YMP, le programme est maintenant bien positionné pour un déploiement rapide dans les deux provinces, avec une vision à long terme d'expansion à l'échelle nationale.

« Lenna sème discrètement des graines dans les salles de classe depuis des années », a ajouté M. Stewart. « La portée de YMP et l'appui d'Ore Group permettent maintenant à ce message d'atteindre un niveau d'impact entièrement nouveau. »

Former la main-d'œuvre plus tôt

Historiquement, le programme de bourses de YMP - le plus important programme de bourses minières soutenu par l'industrie au Canada - s'adressait principalement aux étudiants universitaires. Cette initiative marque un virage stratégique vers un engagement plus précoce.

« Lorsque les étudiants arrivent à l'université, beaucoup ont déjà une opinion arrêtée sur le secteur minier, ou ne l'ont jamais envisagé comme carrière », a expliqué M. Stewart. « Si nous voulons une main-d'œuvre solide et un public bien informé, l'engagement doit commencer plus tôt. »

Redéfinir l'image de l'industrie minière pour la prochaine génération

Au-delà de la sensibilisation aux carrières, l'initiative vise à moderniser la perception de l'industrie minière. Penelope la mineuse met en lumière le rôle essentiel des minéraux développés de manière responsable dans les hôpitaux, les systèmes d'eau potable, les communications, les transports et les technologies d'énergie renouvelables.

« Il s'agit de reprendre le contrôle du discours », a déclaré M. Stewart. « L'exploitation minière n'est pas abstraite. Elle constitue le fondement de la vie quotidienne, des solutions environnementales et de la résilience nationale. »

Prochaines étapes et partenariats

Bien qu'Ore Group se soit engagé à financer la distribution initiale des livres, YMP collabore activement avec les gouvernements provinciaux et fédéral, les conseils scolaires et les leaders du milieu de l'éducation afin de soutenir la mise en œuvre du programme et son intégration en classe.

« Notre ressource la plus précieuse, ce sont nos enfants », a déclaré Mme Rhodes. « En les aidant à comprendre d'où proviennent les matériaux qui les entourent, nous investissons dans l'avenir de nos communautés, de notre industrie et de notre pays. »

À propos de Young Mining Professionals

Young Mining Professionals est le plus important organisme de réseautage de l'industrie minière à l'échelle mondiale, entièrement géré par des bénévoles. Le chapitre de Toronto administre le plus grand fonds de bourses de l'industrie et propose des programmes axés sur le mentorat, l'éducation et l'engagement du secteur.

À propos du Fonds de bourses YMP

Administré par Young Mining Professionals Toronto, le Fonds de bourses YMP est le plus important programme de bourses du secteur minier canadien soutenu par l'industrie et géré par des bénévoles. Il a attribué des centaines de bourses à des étudiants poursuivant des études en génie minier, géologie, métallurgie et disciplines connexes, contribuant ainsi à assurer la relève de l'industrie.

À propos d'Ore Group

Ore Group est un consortium privé de ressources naturelles axé sur la découverte et le développement de métaux précieux, de base et critiques. Le groupe soutient un portefeuille de sociétés publiques et privées et est un partenaire clé de l'éducation minière, des bourses et des initiatives de sensibilisation, notamment le programme éducatif de YMP destiné aux écoles primaires.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/284347

Source: Young Mining Professionals Toronto