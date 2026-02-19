The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2026
ISIN Name
XS2590764127 FOM.ECON.MEX 23/26 CV
MT0001121236 SUITE FIN.SCC 17/26 ZO
US713448DF24 PEPSICO INC. 16/26
US58933YAY14 MERCK + CO. 20/26
GR0128013704 GRIECHENLAND 12-26 4
SGXF63577419 OLAM INTL 20/26 MTN
MT0001121228 SUITE FIN.SCC 17/26 ZO
FR0013486701 STE GENERALE 20/26 MTN
DE000HLB7ZU5 LB.HESS.THR.CARRARA02U/22
DE000LB13VJ0 LBBW FESTZINS 21/26
DE000LB2BP40 LBBW FZA 22/26
FR001400FZ73 SOCIETE GEN. 23/26 MTN
AU3CB0291847 INTERN.FIN. 22/26 MTN
DE000HLB7DC0 LB.HESS.THR.CARRARA02Y/23
DE000HLB7DF3 LB.HESS.THR.CARRARA02ZB/2
LU0049842692 UBSL EQ-M.CAP.EUR.EO P-AC INVESTMENT
LU0066649970 UBS (L.) M MKT-AUD P-ACC INVESTMENT
