Kunden des US-Verteidigungsministeriums können nun Armis Centrix mit verbesserten Sicherheitskontrollen und erweiterter Konnektivität nutzen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es von der Defense Information Systems Agency (DISA) des US-Verteidigungsministeriums die Genehmigung erhalten hat, auf der Sicherheitsstufe 5 (IL5) zu operieren. Das bedeutet, dass Armis strenge Anforderungen für die Verwaltung und Sicherung der kritischen Infrastruktur des Verteidigungsministeriums erfüllt, einschließlich Systemen für kontrollierte, nicht klassifizierte Informationen (Controlled Unclassified Information, CUI).

"Wir sind entschlossen, Bundesbehörden wie dem Verteidigungsministerium dabei zu helfen, ihre größten Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit zu bewältigen", sagte Alex Mosher, Präsident und CRO bei Armis. "Die Erlangung der DISA IL5-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Armis, da wir weiterhin Kunden des Verteidigungsministeriums dabei unterstützen, kritische Systeme, sensible Daten und die nationale Sicherheitsinfrastruktur vor sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen."

Armis unterstützt Bundesbehörden beim Aufbau und der Optimierung umfassender Cybersicherheitsprogramme mit Armis Centrix, der von FedRAMP und DISA IL autorisierten Plattform für Cyber Exposure Management. Das Unternehmen hatte zuvor im Jahr 2023 die Zertifizierungen FedRAMP Moderate und DISA IL4 erhalten.

Insbesondere bietet Armis Centrix dem US-Verteidigungsministerium die Möglichkeit, umfassende Asset-Informationen aus den Bereichen IT, OT, IoT, IoMT und mehr mit fortschrittlichem Schwachstellenmanagement zu kombinieren, um proaktive Cybersicherheit und Verteidigung zu gewährleisten. Die KI-gestützte Plattform erhöht die operative Ausfallsicherheit und unterstützt die funktionsübergreifende Abstimmung in komplexen Netzwerken des Verteidigungsministeriums.

"Armis ist einzigartig positioniert, um das Verteidigungsministerium dabei zu unterstützen, das gesamte Cyber-Terrain in Echtzeit zu schützen", sagte Christian Terlecki, Senior Vice President of Public Sector bei Armis. "Von der Erfassung der in ihrer Umgebung vorhandenen Ressourcen bis hin zur Priorisierung von Schwachstellen auf der Grundlage von Risiken, betrieblichen Auswirkungen und Tragweite ermöglicht die Cyber-Exposure-Management-Plattform von Armis den Verteidigungskräften unseres Landes, Maßnahmen zu ergreifen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wann und wo es am wichtigsten ist, um den Erfolg ihrer Mission sicherzustellen."

Aufbauend auf seiner bedeutenden Dynamik führt die DoD IL5-Zulassung das Geschäft von Armis mit der US-Bundesregierung in die nächste Wachstumsphase. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Armis Federal gegründet, einen speziellen Geschäftsbereich von Armis, der sich auf Lösungen für die besonderen Herausforderungen von US-Behörden konzentriert, und sein Federal Advisory Board erweitert. Armis befindet sich außerdem in der Abschlussphase der FedRAMP High-Zertifizierung.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Armis dem Verteidigungsministerium dabei hilft, missionskritische Ressourcen zu schützen.

