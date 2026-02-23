Die Swiss Rockets AG gibt bekannt, dass ihr Sequenzierer CoolMPS 600 mit mittlerem Durchsatz, fortschrittlicher Chemie und neuartiger MPS/NGS-Read-Länge im zweiten Quartal 2026 auf den Markt kommen wird.

Dank seiner exklusiven Lizenz für die CoolMPS-Technologie entwickelt Swiss Rockets AG seit August 2025 seinen ersten Sequenzer, CoolMPS 600, im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvertrags mit Complete Genomics. Die Plattform nutzt die firmeneigene, auf Antikörpern basierende CoolMPS-Chemie in Kombination mit DNBSEQ, einer echten PCR-freien DNA-Nanoarray-Technologie.

Unabhängig davon gab Swiss Rockets AG bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100 der Anteile an Complete Genomics geschlossen hat.

CoolMPS 600 ermöglicht eine kostengünstige erweiterte Single-End-Sequenzierung auf 600 Basen (SE600) bei gleichzeitig hoher Basengenauigkeit. Das System wurde entwickelt, um eine fortschrittliche Gesamtgenomsequenzierung (WGS) mit verbesserter Mapping-Genauigkeit in komplexen Genomregionen zu unterstützen, einschließlich einer besseren Erkennung struktureller Varianten. Es ermöglicht außerdem die Sequenzierung vollständiger Transkriptome und informativerer Metagenome durch effizientes De-novo-Assembly von 600-Basen-Reads.

Der erwartete Durchsatz des CoolMPS 600 beträgt 2,4 Terabasen (Tb), was 24 30-fachen menschlichen Genomen entspricht, die innerhalb von zwei Tagen mit Single End 600bp und Dual Flowcell generiert werden.

Das Ziel des Unternehmens für den SE600-basierten WGS-Assay ist es, bei voller Auslastung des Systems ein Genom für unter 100 US-Dollar zu ermöglichen, ein Preis, der traditionell mit kürzeren PE150-Reads auf deutlich größeren, teureren Hochdurchsatzsystemen verbunden ist. Mit diesem Kostenprofil ist CoolMPS 600 so konzipiert, dass es ein informativeres haplotyp-phasiertes WGS (CompleteWGS) mit einer 60-fachen Abdeckung zu einem Preis ermöglicht, der mit kürzeren Read-Hochdurchsatzsystemen vergleichbar ist. Die spezifischen Preisinformationen werden im zweiten Quartal 2026 bekannt gegeben.

Durch die Ausrichtung auf dieses Kosten-Leistungs-Verhältnis soll CoolMPS 600 den Zugang zu umfassenden Genomanalysen über zentralisierte Ultra-Hochdurchsatz-Sequenzierungszentren hinaus erweitern und die lokale Durchführung von Gesamtgenomsequenzierungen und Transkriptomanalysen in voller Länge zu Kosten ermöglichen, die mit denen größerer Systeme in zentralisierten Labors vergleichbar sind. Dieser Sequenzierer wird auch gängige PE150-Reads für traditionelle Next-Generation-Sequencing-Anwendungen (NGS) unterstützen.

"Im Kern unterscheidet sich CoolMPS grundlegend in der Sequenzierungschemie", sagte Dr. Rade Drmanac, sein Erfinder und Gründer sowie Chief Scientific Officer von Complete Genomics. "Durch die Regenerierung natürlicher Nukleotide ohne dauerhafte DNA-Veränderungen in Kombination mit der DNA-Nanoball-Technologie, die klonale Amplifikationsfehler vermeidet, beginnen wir mit außergewöhnlich sauberen Template-Molekülen und entschlüsseln diese mit hoher Genauigkeit unter Verwendung hell markierter basenspezifischer Antikörper. Diese Kombination ermöglicht lange Reads mit hoher Genauigkeit was besonders wichtig ist, wenn schwierige Genomregionen analysiert, seltene genetische Varianten erkannt und Transkripte in voller Länge sequenziert werden, um krankheitsverursachende Spleißisoformen einschließlich Genfusionen zu erkennen."

Die CoolMPS-Chemie verwendet natürliche Nukleotide mit Verlängerungsblöcken und fluoreszenzmarkierten, basenspezifischen Antikörpern, um Einbauevents zu erkennen. Unmarkierte Nukleotide sind einfacher herzustellen und effizienter einzubauen, was kostengünstige längere MPS/NGS-Reads ermöglicht. Darüber hinaus werden nach der Bildgebung die Antikörper entfernt und die Verlängerungsblöcke gespalten, wodurch natürliche DNA ohne kumulative chemische Schäden regeneriert wird.

Über die Swiss Rockets AG

Die Swiss Rockets AG ist ein Inkubator und Accelerator, der das Wachstum von Biotech- und Präzisionsgesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie unterstützt. Das Portfolio umfasst Radioligandentherapien, kleine Moleküle und attenuierte Lebendvirus-Impfstoffe in präklinischen und klinischen Stadien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.swissrockets.com

Dr. Vladimir Cmiljanovic, Ph.D.

Vorsitzender und Chief Executive Officer

Lautengartenstrasse 6

4052 Basel

E-Mail: vladimir.cmiljanovic@swissrockets.com