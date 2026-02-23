Die Plattform, die mehr als 1.500 Spieleentwickler in über 200 Regionen unterstützt, organisiert ein Networking-Dinner und ist Co-Moderator einer strategischen Roundtable-Session beim führenden europäischen Gaming Executive Summit

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, das die Entwickler-Community bei der Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, ist Co-Sponsor des Gamescom Dev Leadership Summit Lisbon, der vom 24. bis 26. Februar im SUD Lisboa in Portugal stattfindet. Das Event führt Führungskräfte der Gaming-Branche, Studiogründer und Wirtschaftsführer zusammen, um Möglichkeiten und Innovationen zu beleuchten, die die Zukunft der Game-Entwicklung prägen.

Im Rahmen seines Sponsorings wird Xsolla das Networking-Dinner am Mittwochabend des Gipfels ausrichten und als Co-Moderator einer strategischen Roundtable-Session auftreten, mit den Schwerpunkten Geschäftsmodelle und nachhaltiges Wachstum in der Gaming-Branche.

"Wir erleben derzeit beeindruckende Innovationen von Studios aus ganz Europa, die direkte Beziehungen zu ihren Spielern aufbauen und neue Wege zur Förderung ihres Geschäftswachstums sondieren", erklärt Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. "Der Gamescom Dev Leadership Summit versammelt die klügsten Köpfe der Branche, um Einblicke und Strategien auszutauschen. Wir sind hocherfreut, an diesen Gesprächen teilnehmen und unsere Erkenntnisse aus der Kooperation mit Studios in verschiedenen Märkten und mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen einbringen zu können."

Das Gipfelprogramm befasst sich mit mehreren spannenden Bereichen, die Chancen für Game-Studios bereithalten:

Führungsstrategien und organisatorische Exzellenz in einer dynamischen Branche

Produktionsinnovation und Qualitätsverbesserung

Geschäftsmodelle der nächsten Generation und Umsatzoptimierung

Strategische Technologieentscheidungen und Plattformgelegenheiten

Kreative Exzellenz und verbesserte Gaming-Erlebnisse

KI-Einführung und Implementierungsstrategien für Wettbewerbsvorteile

Derzeit stellt Xsolla weltweit über 1.500 Spieleentwicklern eine kommerzielle Infrastruktur zur Verfügung und unterstützt mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Ländern. Die Plattform des Unternehmens bietet Entwicklern die Möglichkeit, E-Commerce-Plattformen aufzubauen, die Zahlungsabwicklung marktübergreifend zu optimieren und auf Finanzierungs- und Monetarisierungstools zuzugreifen, die speziell auf die Anforderungen der Gaming-Branche zugeschnitten sind.

"Studios haben heute mehr Möglichkeiten denn je, ihre Monetarisierung selbst in die Hand zu nehmen und Spieler auf neue Weise zu erreichen", fügt Egenes hinzu. "Ganz gleich, ob der Umsatz über Direktvertriebskanäle maximiert, die Expansion in neue regionale Märkte vorangetrieben oder die optimalen Wachstumsstrategien gefunden werden sollen die heutigen Infrastrukturen und Tools bieten Studios eine beispiellose Flexibilität für eine nachhaltige Skalierung."

Der Gamescom Dev Leadership Summit wird organisiert von Gamescom Dev, der auf Entwickler fokussierten Abteilung von Gamescom. Der Event findet in der SUD Lisboa Hall in Lissabon, Portugal, statt und bietet ein ideales Umfeld für strategische Debatten und Networking unter Branchenführern.

Führungskräfte von Game Studios, Publishern und Business Development-Experten, die an dem Gipfel teilnehmen, können Termine mit dem Xsolla-Team vereinbaren, um über Handelsinfrastruktur, Zahlungsoptimierung und Wachstumsstrategien zu sprechen.

Weitere Informationen zur Teilnahme von Xsolla am Gamescom Dev Leadership Summit finden Sie unter: https://xsolla.pro/Gamescom-Dev-Leadership-Summit-Lisbon.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

