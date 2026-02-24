The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2026
ISIN Name
DE000DG4UC61 DZ BANK IS.A826
DE000SHFM667 SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1
DE000A11P747 HASPA IS.R.692
XS1956037664 FORTUM OYJ 19/26 MTN
DE000HLB4SS1 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
DE000HLB4SN2 LB.HESS.-THR.IS.18/26
US532457CE69 ELI LILLY 23/26
DE000HV2AY79 UC-HVB PF 2131
XS1040506898 BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN
FR0013320249 MERCIALYS 18/26
US75513ECQ26 RTX CORP. 23/26
XS2590262379 CEB 23/26 MTN
US14913UAF75 CATERP.F.SV. 24/26 MTN
US055451AY40 BHP BILL.FI. 23/26
DE000HEL0KY1 LB.HESS.THR.CARRARA08G/25
USP4983GAS95 GRUPO POSADA 21/27 REGS
DE000HLB05L1 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02B/14
DE000LB1P1S1 LBBW STUFENZINS 18/26
