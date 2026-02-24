Das vereinfachte Bild passt gut zu EuroTeleSites, eine hierzulande wenig beachtete Aktie (WKN: A3EVYK). Das Unternehmen gehörte mal zum österreichischen Telekomkonzern A1, war zuständig für Aufbau und Betrieb der Mobilfunkmasten. Überall, wo der österreichische Platzhirsch vertreten ist, stehen die Masten - rund 14. 000 in Österreich und fünf in osteuropäischen Ländern. 2023 wurde EuroTeleSites abgespalten, musste aber alle Schulden, die zum Aufbau der Masten angefallen waren, mit in die Eigenständigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag