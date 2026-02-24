Neue Partnerschaft beschleunigt Reaktionszeiten bei kritischen planetarischen Abwehralarmen

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat sich mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammengetan, um die Übermittlung von Asteroiden-Alarmen über die Voice-API-Lösungen von Infobip zu verbessern. Mithilfe der Plattform von Infobip erhalten ESA-Mitarbeiter nun sofortige Sprachanrufe, wodurch schnellere, rund um die Uhr verfügbare Warnungen vor potenziellen Asteroideneinschlägen möglich sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224789197/de/

European Space Agency partners with Infobip for asteroid impact alerts.

Das Verständnis der Flugbahnen von Asteroiden, insbesondere derjenigen, die sich der Erde nähern und als erdnahe Objekte (NEOs) bezeichnet werden, ist von entscheidender Bedeutung und zeitkritisch. Da ein einziger Asteroideneinschlag vor 65 Millionen Jahren den größten Teil des Lebens auf der Erde ausgelöscht hat, ist es für die ESA von entscheidender Bedeutung, alle gefährlichen Asteroiden zu identifizieren, um ihre physikalischen Eigenschaften und die möglichen Folgen eines Einschlags besser zu verstehen.

Bisher wurden die Mitarbeiter der ESA per E-Mail benachrichtigt, oft wenn sie offline und nicht erreichbar waren. Durch die Integration der Voice-API-Lösungen von Infobip kann die Meerkat Asteroid Guard der ESA, die für die Analyse und Verfolgung von NEOs zuständig ist, nun unabhängig von Zeit und Ort Echtzeit-Sprachruf-Warnungen versenden, wodurch der Prozess der Benachrichtigung des Personals mit zeitnahen und wertvollen Daten über potenzielle Asteroideneinschläge erheblich beschleunigt wird, um mögliche Schäden für die Erde zu verhindern.

Richard Moissl, Leiter des Planetary Defence Office der Europäischen Weltraumorganisation: "Diese neue Partnerschaft ermöglicht es uns, schneller und effektiver auf potenzielle bevorstehende Asteroideneinschläge zu reagieren und sicherzustellen, dass wir wichtige Daten sammeln, um diese natürlichen Bedrohungen besser zu verstehen. Der Empfang von Sofortwarnungen hat unsere Reaktionszeiten und unsere Fähigkeit, diese Ereignisse zu untersuchen, erheblich verbessert."

Nach einer erfolgreichen Testphase wurde festgestellt, dass das Sprachmitteilungssystem in 100 der anwendbaren Fälle funktioniert, wobei die wichtigsten Ergebnisse Folgendes zeigen: Schnelle Warnmeldungen, da zwei Vorhersagen mit hoher Wahrscheinlichkeit für Asteroideneinschläge innerhalb von fünf Minuten nach der Erkennung der wahrscheinlichen Einschläge zu Sprachwarnmeldungen führten; und zeitnahe Datenerfassung - obwohl das Ereignis aufgrund der geringen Größe des Einschlagkörpers keinen Schaden verursachte, konnte die ESA wertvolle wissenschaftliche Daten aus den Ereignissen sammeln. Wichtig ist, dass die Partnerschaft die Kommunikation erheblich verbessert hat, da die Lösung von Infobip Echtzeit-Warnungen gewährleistet und so eine schnellere Entscheidungsfindung in kritischen Situationen bei der Verfolgung von Asteroiden ermöglicht.

Mirza Hadžic, Vertriebsleiter Europa bei Infobip, sagte: "Die Plattform von Infobip wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass kritische Mitteilungen die Empfänger ohne Verzögerung erreichen. Indem wir der ESA den Empfang von Sofortanrufen ermöglichen, helfen wir ihr, schnellere Entscheidungen zu treffen und wichtige Daten für den Schutz des Planeten zu sammeln. Diese Partnerschaft zeigt, wie Mobilfunktechnologie und Instant-Messaging-Apps wissenschaftliche Ziele und den Schutz des Planeten unterstützen können."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. Die Omnichannel-Lösungen von Infobip für Kundenbindung, Identitätsprüfung, Benutzerauthentifizierung und Kontaktzentren sind über eine einzige Plattform zugänglich und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu stärken. Das Unternehmen bietet eine nativ entwickelte Technologie mit einer Kapazität von über sieben Milliarden Mobilgeräten und "Dingen" auf sechs Kontinenten, die mit mehr als 10.000 Verbindungen verbunden sind, von denen über 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

Über die Europäische Weltraumorganisation (ESA)

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die sich der Weltraumforschung und wissenschaftlichen Forschung widmet. Ihr Planetary Defence Office (PDO) arbeitet daran, die Erde durch Überwachung, Forschung und technologische Entwicklung vor möglichen Asteroiden- und Kometeneinschlägen zu schützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224789197/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Marcelo Nahime

marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandic

bojana.mandic1@infobip.com