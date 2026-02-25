Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026
PR Newswire
25.02.2026 09:00 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 25

[25.02.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BN4GXL63 7,337,633.00 EUR 0 73,291,684.51 9.9885
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,134,842.48 100.2187
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,605,826.37 112.5291
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BMDWWS85 48,815.00 USD 0 5,931,421.52 121.5082
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BN0T9H70 69,815.00 GBP 0 8,227,534.80 117.8477
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BKX90X67 50,528.00 EUR 0 5,547,364.04 109.7879
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,619,621.08 97.4267
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE0007W7MZL0 1,000,000.00 EUR 0 10,025,538.93 10.0255
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0 12,366,220.17 11.7592
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,812,441.40 10.2327
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 497,841.16 12.3012
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 426,240,290.54 114.8726
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,786,347.43 10.34
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,978,291.84 11.452
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,936,482.42 10.789
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 821,637.39 11.1664
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,516,861,217.50 137.8965
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE0002A3VE77 3,190,128.00 EUR 0 41,674,773.80 13.0637
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000YMBL844 2,310,951.00 USD 0 24,745,838.37 10.7081
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000RH1ZG27 54,427.00 USD 0 578,862.43 10.6356
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,773,136.39 10.1893
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,286.93 10.0473
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 4,967,487.59 9.7402
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,440,078.31 10.4416
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000J8RGOJ4 966,548.00 USD 25000.00 9,940,511.34 10.2846
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.02.26 IE000P9STSM0 5,763.00 MXN 0 5,964,794.75 1035.0156

