Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 25
[25.02.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BN4GXL63
|7,337,633.00
|EUR
|0
|73,291,684.51
|9.9885
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,134,842.48
|100.2187
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,605,826.37
|112.5291
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BMDWWS85
|48,815.00
|USD
|0
|5,931,421.52
|121.5082
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BN0T9H70
|69,815.00
|GBP
|0
|8,227,534.80
|117.8477
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BKX90X67
|50,528.00
|EUR
|0
|5,547,364.04
|109.7879
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,619,621.08
|97.4267
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE0007W7MZL0
|1,000,000.00
|EUR
|0
|10,025,538.93
|10.0255
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,366,220.17
|11.7592
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,812,441.40
|10.2327
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|497,841.16
|12.3012
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|426,240,290.54
|114.8726
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,786,347.43
|10.34
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,978,291.84
|11.452
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,936,482.42
|10.789
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|821,637.39
|11.1664
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,516,861,217.50
|137.8965
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE0002A3VE77
|3,190,128.00
|EUR
|0
|41,674,773.80
|13.0637
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000YMBL844
|2,310,951.00
|USD
|0
|24,745,838.37
|10.7081
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000RH1ZG27
|54,427.00
|USD
|0
|578,862.43
|10.6356
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,773,136.39
|10.1893
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,286.93
|10.0473
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|4,967,487.59
|9.7402
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,440,078.31
|10.4416
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000J8RGOJ4
|966,548.00
|USD
|25000.00
|9,940,511.34
|10.2846
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.02.26
|IE000P9STSM0
|5,763.00
|MXN
|0
|5,964,794.75
|1035.0156
