??????????????????. ????????????????????. ??????????????????????????????????. Die Assekuranz Awards 2026 schreiben ihre Erfolgsgeschichte fort! Am 24. September 2026 zeichnet die Mein Geld Mediengruppe im exklusiven Airport Club Frankfurt bereits zum 6. Mal die Impulsgeber der Branche aus. ?? ?????? ????????: ?????? ??????????????????????! Erstmals rücken wir gezielt Maklerinnen und Makler ins Rampenlicht, die durch herausragende Fachkompetenz, Beratungsqualität und echtes Unternehmertum überzeugen. Ein starkes Zeichen für Exzellenz im unabhängigen Vertrieb! ?? Eine ??????????????ä???????? ???????? bewertet mit Fachwissen und Weitblick Ihre Einreichungen neutral und kompetent. ?? ?????? ???????????? bieten die perfekte Bühne, um sich als ??????????????????ü???????? zu positionieren und wegweisende Impulse für die Zukunft der Assekuranz zu präsentieren. ?? ?????????? ???????? ?????????? ????????: Ob als Bewerber oder als Gast der feierlichen Gala - die Teilnahme ist auch 2026 ????????????ä???????? ????????????????????. ???????????? ?????? ?????? ???????????? Ihr Unternehmen ins Rampenlicht zu stellen! ?? Link zur Bewerbung: http://www.assekuranz-award.de/bewerbung-2026 ?? Link zur Anmeldung: https://assekuranzawards2026.eventbrite.de AssekuranzAwards2026 MaklerAward Innovation Versicherung MeinGeldMedien JetztBewerben

Mein Geld TV

Quelle: