Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 26
[26.02.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.02.26
|IE000LZC9NM0
|7,166,265.00
|USD
|0
|58,638,615.25
|8.1826
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.02.26
|IE000DOZYQJ7
|3,329,158.00
|EUR
|0
|19,025,749.42
|5.7149
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.02.26
|IE000GETKIK8
|29,001.00
|GBP
|0
|317,045.49
|10.9322
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.02.26
|IE000XIITCN5
|33,879.00
|GBP
|0
|278,597.17
|8.2233
