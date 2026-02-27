Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 27 février 2026) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») salue la modification du budget fédéral canadien 2025 adoptée hier visant à inclure le phosphate dans la liste des minéraux critiques essentiels aux technologies propres.

Le phosphate bénéficiera désormais de nombreux programmes fédéraux canadiens dédiés aux principaux minéraux critiques, dont ces deux programmes essentiels de crédits d'impôt :

Le Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (« CIEMC »), un crédit d'impôt canadien remboursable de 30 % pour les investisseurs canadiens dans des sociétés minières juniors relativement aux dépenses d'exploration ciblées.

Le Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres (« FTP »), un crédit d'impôt remboursable de 30 % pour les sociétés canadiennes investissant dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements destinés à la fabrication de technologies propres ou au traitement de minéraux critiques.

Le CIEMC aidera First Phosphate à lever des fonds destinés à poursuivre l'exploration et le développement de ses propriétés minérales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, et à continuer de développer la zone de phosphate à l'échelle du district de la région.

Le crédit d'impôt FTP sera avantageux pour First Phosphate dans le développement des infrastructures associées à l'exploitation et à l'extraction de ses propriétés avancées de phosphate ainsi que de ses futures installations de transformation en aval, telles que l'usine prévue d'acide phosphorique et l'usine prévue de matériaux actifs de cathode au lithium fer phosphate (« LFP »).

First Phosphate souhaite remercier les membres du Comité permanent des finances du Canada et les membres du Comité permanent des ressources naturelles du Canada pour avoir reconnu que le phosphate ne concerne plus uniquement les engrais, mais également la haute technologie. Une majorité écrasante des batteries produites sur la planète repose désormais sur la chimie LFP, dont la majeure partie de la cathode est composée de phosphate de haute pureté, tel que celui présent sur les propriétés de First Phosphate au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.

First Phosphate a récemment produit des cellules de batterie LFP 18650 de qualité commerciale à partir de minéraux critiques nord-américains :

https://firstphosphate.com/fr/north-american-lfp-battery-cells

L'acide phosphorique de haute pureté utilisé pour ces cellules de batterie LFP 18650 a été produit à partir de roche ignée rare d'anorthosite extraite de la propriété Bégin-Lamarche de la Société au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.





À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) est une société d'exploration et de développement minier ainsi qu'une entreprise de technologies propres dédiée à l'étude et ultimement à la mise en place et à la relocalisation en Amérique du Nord d'une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, de la mine au marché, pour les batteries au lithium fer phosphate (LFP). Les marchés cibles comprennent le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la sécurité nationale.

La propriété phare Bégin-Lamarche de First Phosphate, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, est une ressource nord-américaine rare de phosphate igné produisant un phosphate de haute pureté avec un minimum d'impuretés.

