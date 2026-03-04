Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
04.03.2026 08:06 Uhr
35 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 04

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/03/03 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 22262861.0000 3.9833
2026/03/03 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13557293.0000 7.1568
2026/03/03 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21333863.0000 6.1357
2026/03/03 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.3928
2026/03/03 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 6.3109
2026/03/03 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 12175372.0000 6.3984
2026/03/03 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 37751880.0000 7.6358
2026/03/03 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 31600830.0000 9.6429
2026/03/03 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 9199109.0000 5.4727
2026/03/03 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 3596927.0000 5.1623

© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.