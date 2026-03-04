ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 04
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/03/03
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.9833
|2026/03/03
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13557293.0000
|7.1568
|2026/03/03
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|6.1357
|2026/03/03
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3928
|2026/03/03
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.3109
|2026/03/03
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12175372.0000
|6.3984
|2026/03/03
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37751880.0000
|7.6358
|2026/03/03
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31600830.0000
|9.6429
|2026/03/03
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9199109.0000
|5.4727
|2026/03/03
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|3596927.0000
|5.1623
