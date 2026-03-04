Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 04
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.18
|Shrs:
|111,198,234.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.23
|Shrs:
|14,568,375.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.18
|Shrs:
|59,161,377.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.10
|Shrs:
|3,808,635.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|16,157,699.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.42
|Shrs:
|1,178,301.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|5,928,636.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.93
|Shrs:
|10,082,724.00
|Tckr:
