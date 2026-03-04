Anzeige
Mittwoch, 04.03.2026
PR Newswire
04.03.2026 08:06 Uhr
Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 04

Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EAG
Date: 3/3/2026
Curr: GBP
NAV: 5.18
Shrs: 111,198,234.00
Tckr: FSMP
Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EIU
Date: 3/3/2026
Curr: USD
NAV: 4.23
Shrs: 14,568,375.00
Tckr: FSMF
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EAG
Date: 3/3/2026
Curr: GBP
NAV: 5.18
Shrs: 59,161,377.00
Tckr: FEMP
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EIU
Date: 3/3/2026
Curr: USD
NAV: 4.10
Shrs: 3,808,635.00
Tckr: FSEM
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EAH
Date: 3/3/2026
Curr: EUR
NAV: 5.92
Shrs: 16,157,699.00
Tckr: FSCE
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
UIH
Date: 3/3/2026
Curr: USD
NAV: 5.42
Shrs: 1,178,301.00
Tckr: FSMU
Fund: FIL ESG USD EM BOND ETF
EHI
Date: 3/3/2026
Curr: EUR
NAV: 4.91
Shrs: 5,928,636.00
Tckr: FESE GY
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date: 3/3/2026
Curr: EUR
NAV: 4.93
Shrs: 10,082,724.00
Tckr:

© 2026 PR Newswire
