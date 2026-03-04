Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 04
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.79
|Shrs:
|76,100,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.21
|Shrs:
|4,750,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.85
|Shrs:
|6,650,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.07
|Shrs:
|3,000,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|15.17
|Shrs:
|18,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.52
|Shrs:
|110,850,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.25
|Shrs:
|5,600,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.97
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.10
|Shrs:
|3,250,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.76
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.90
|Shrs:
|3,900,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.44
|Shrs:
|4,350,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.88
|Shrs:
|25,150,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.11
|Shrs:
|12,000,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.31
|Shrs:
|100,857,677.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.08
|Shrs:
|21,350,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,179.27
|Shrs:
|54,534,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.60
|Shrs:
|583,350,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.31
|Shrs:
|72,350,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.32
|Shrs:
|2,972,308.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.52
|Shrs:
|22,283,371.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.68
|Shrs:
|10,893,033.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.01
|Shrs:
|219,945.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.57
|Shrs:
|92,881,984.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|109,347.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.86
|Shrs:
|45,500,612.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|780.89
|Shrs:
|31,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.39
|Shrs:
|493,250.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.21
|Shrs:
|321,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.06
|Shrs:
|106,800,547.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.26
|Shrs:
|3,508,171.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.94
|Shrs:
|53,665,179.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.36
|Shrs:
|5,679,226.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.04
|Shrs:
|2,450,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.05
|Shrs:
|432,766.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.51
|Shrs:
|5,022,118.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.82
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.41
|Shrs:
|19,291,921.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.96
|Shrs:
|511,383.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.03
|Shrs:
|700,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.65
|Shrs:
|300,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.33
|Shrs:
|37,500,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.86
|Shrs:
|4,300,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.10
|Shrs:
|71,750,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|12,937,873.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|4,138,600.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.03
|Shrs:
|50,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|3/3/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|10,120,000.00
|Tckr:
