Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 04
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|03/03/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1191873814.20
|8.5494
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|03/03/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1191873814.20
|11.3728
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|03/03/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2349622663.60
|11.6203
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|03/03/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2349622663.60
|8.7354
|GBP
© 2026 PR Newswire