PR Newswire
04.03.2026 08:06 Uhr
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 04

Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 03/03/2026 BPDG IE00060Z4AE1 104800000.00 1191873814.20 8.5494 GBP
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 03/03/2026 BPDU IE00060Z4AE1 104800000.00 1191873814.20 11.3728 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 03/03/2026 BPGU IE000ASNLWH9 202200000.00 2349622663.60 11.6203 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 03/03/2026 BPGG IE000ASNLWH9 202200000.00 2349622663.60 8.7354 GBP

