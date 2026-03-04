VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-03-03
|NL0009272749
|3888777.000
|386331194.73
|99.3452
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-03-03
|NL0009272772
|513000.000
|38826405.76
|75.6850
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-03-03
|NL0009272780
|360000.000
|31891804.11
|88.5883
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-03-03
|NL0009690239
|8460404.000
|351109596.89
|41.5003
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-03-03
|NL0009690247
|2208390.000
|37983633.30
|17.1997
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-03-03
|NL0009690254
|2426537.000
|30304269.74
|12.4887
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-03-03
|NL0010273801
|2681000.000
|51483342.92
|19.2030
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-03
|NL0010731816
|888000.000
|79394512.96
|89.4082
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-03-03
|NL0011683594
|130600000.000
|6777923482.53
|51.8983
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-03
|NL0010408704
|31603010.000
|1207336033.06
|38.2032
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-03-03
|NL0009272764
|318000.000
|20536766.93
|64.5810
