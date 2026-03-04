Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
04.03.2026 08:06 Uhr
19 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-03-03 NL0009272749 3888777.000 386331194.73 99.3452
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-03-03 NL0009272772 513000.000 38826405.76 75.6850
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-03-03 NL0009272780 360000.000 31891804.11 88.5883
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-03-03 NL0009690239 8460404.000 351109596.89 41.5003
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-03-03 NL0009690247 2208390.000 37983633.30 17.1997
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-03-03 NL0009690254 2426537.000 30304269.74 12.4887
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-03-03 NL0010273801 2681000.000 51483342.92 19.2030
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-03-03 NL0010731816 888000.000 79394512.96 89.4082
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-03-03 NL0011683594 130600000.000 6777923482.53 51.8983
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-03-03 NL0010408704 31603010.000 1207336033.06 38.2032
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-03-03 NL0009272764 318000.000 20536766.93 64.5810

© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.