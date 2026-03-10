The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2026
ISIN Name
DE000LFA1545 LFA F.B.BAYERN IS.R1154
US745867AX94 PULTE GROUP 16/27
DE000BLB7MN4 BAY.LDSBK.IS. 19/26
US2027A1KR77 COM.BK AUST. 23/26 FLRMTN
XS2597408439 TORON.DOM.BK 23/26 MTN
XS2647351142 GREEN BIDCO 23/28 REGS
USU64106CD47 NESTLE HLDGS 23/26 REGS
DE000DJ9ALM8 DZ BANK IS.A2640
DE000HEL0EK3 LB.HESS.THR.CARRARA03D/25
IT0005640666 ITALIEN 25/26 ZO
DE000A2G8VT5 SAP SE MTN 18/26
DE000NLB89K5 NORDLB GELDM.FRN 07/17
DE000NRW0LN6 LAND NRW MTN.LSA R.1477
FR0012602761 ENGIE 15/26 MTN
XS1843459600 WPC EUROBOND 18/26
XS1843435501 AROUNDTOWN 19/26
DE000DK0PHG2 DEKA TILG ANL 18/26
DE000LB129R6 LBBW STUFENZINS 19/26
US68217FAA03 OMNICOM G./I./C. 16/26
XS1509006208 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
