Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc (HLTW LN) Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 10-March-2026 / 09:01 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 09-Mar-2026 NAV PER SHARE: USD: 560.2913 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 171457 CODE: HLTW LN ISIN: LU0533033311 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0533033311 Category Code: NAV TIDM: HLTW LN LEI Code: 54930065VF42XTMP1X38 Sequence No.: 420452 EQS News ID: 2288442 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

