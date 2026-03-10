Anzeige
Dienstag, 10.03.2026
Dow Jones News
10.03.2026 12:27 Uhr
AUKTION/Bundesschätze zu 2,27% Zeichnungsrendite aufgestockt

DJ AUKTION/Bundesschätze zu 2,27% Zeichnungsrendite aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen) im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. Februar: 

Emission       2,10-prozentige Bundesschatzanweisung 
           mit Laufzeit 15. März 2028 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,214 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,871 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,6 (1,8) 
Durchschnittsrendite 2,27% (2,02%) 
Settlement      12. März 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
