The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2026
ISIN Name
XS2576361609 OEKB 23/26 MTN
XS2228683277 NISSAN MOTOR 20/26 REGS
DE000A3H2499 NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903
CH0545754696 BASLER KT.BK 20 UND
AU3CB0278554 TORON.DOM.BK 21/26 MTN
XS2310799809 BK MUSCAT 21/26 MTN
XS2315951041 EURAS.DEV.BK 21/26 MTN
DE000CB0HR01 COBA MTN 21/26
XS2283062664 ZHEJI.SEAP. 21/26
XS2456247605 BASF MTN 22/26
CH0357483194 WINTERTHUR STADT 17-26
FR0013518420 ILIAD 20/26
DE000DG4T6X9 DZ BANK IS.16/26 A632
DE000DW6C2V6 DZ BANK IS.A2018
DE000HLB7119 LB.HESS.THR.CARRARA03ZL/2
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2026
ISIN Name
XS2576361609 OEKB 23/26 MTN
XS2228683277 NISSAN MOTOR 20/26 REGS
DE000A3H2499 NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903
CH0545754696 BASLER KT.BK 20 UND
AU3CB0278554 TORON.DOM.BK 21/26 MTN
XS2310799809 BK MUSCAT 21/26 MTN
XS2315951041 EURAS.DEV.BK 21/26 MTN
DE000CB0HR01 COBA MTN 21/26
XS2283062664 ZHEJI.SEAP. 21/26
XS2456247605 BASF MTN 22/26
CH0357483194 WINTERTHUR STADT 17-26
FR0013518420 ILIAD 20/26
DE000DG4T6X9 DZ BANK IS.16/26 A632
DE000DW6C2V6 DZ BANK IS.A2018
DE000HLB7119 LB.HESS.THR.CARRARA03ZL/2
© 2026 Xetra Newsboard