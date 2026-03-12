Ende 2025 wiesen Qualitätsaktien die stärkste Underperformance seit 20 Jahren auf. Die rollierende Zwölf-Monats-Performance des MSCI Quality war gegenüber dem MSCI World im September auf Minus zehn Prozent gesunken - eine deutliche Kehrtwende gegenüber den Höchstständen Mitte 2024, kurz bevor die US-Notenbank begann, die Zinsen zu senken (siehe Grafik). Von Nick Clay, Fondsmanager und Leiter des Teams Global Equity Income bei Redwheel Es schien verlockend, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab