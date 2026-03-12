MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat der Regierung in Berlin Diskriminierung von Russen vorgeworfen und eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen. Das Außenministerium rate weiterhin von "nicht absolut notwendigen" Reisen nach Deutschland ab, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Die deutsche Obrigkeit verdächtigt weiterhin bewusst praktisch jeden russischen Bürger auf deutschem Gebiet, darunter auch dauerhaft und befristet lebende, schürt eine vergiftete Atmosphäre des Misstrauens um alle Russen, hetzt gegen Russen und Russischsprachige, behandelt sie ungerecht und willkürlich", sagte sie.

Die Diskriminierung von Russen erfolge auf unterschiedliche Art und Weise. So beschlagnahme der Zoll am Flughafen ihre persönlichen Sachen und Bargeld und verhänge anschließend hohe Geldstrafen wegen angeblicher Umgehung der Sanktionen. Die Banken schränkten Finanzdienstleistungen für Russen ein, die auch noch mit ständigen Kontrollen gegängelt würden, klagte sie.

Schon im Dezember hatte das russische Außenministerium auf seiner Webseite eine allgemeine Reisewarnung für Deutschland veröffentlicht und auch dabei die willkürliche Anwendung von Sanktionsgesetzen gegen Russen beklagt.

Tatsächlich hat Deutschland wegen des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine Sanktionen verhängt und unter anderem die Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren verboten. Allerdings hat Moskau nach Kriegsbeginn seinerseits ebenfalls die Kontrolle über in Russland lebende Ausländer - vor allem aus dem sogenannten "unfreundlichen Ausland", also westlichen Staaten - drastisch verschärft./bal/DP/nas