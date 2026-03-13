The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2026
ISIN Name
US91282CPV71 USA 26/28 2
DE000A383G23 INV.BK.BB IHS 25/26
DE000LB2BNF9 LBBW FZA 22/25
XS2310118976 CAIXABANK 21/31 FLR MTN
DE000DJ9ATG3 DZ BANK IS.A2870
DE000CZ439Y8 COBA 24/26 S.1035
DE000BU0E279 BRD USCHAT.AUSG.25/04
DE000HLB70L5 LB.HESS.THR.CARRARA03B/22
XS2050404636 DH EUR.F.II. 19/26
US45112FAJ57 ICICI BK 16/26REGS
XS1963717704 NORDEA MT BK 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2026
ISIN Name
US91282CPV71 USA 26/28 2
DE000A383G23 INV.BK.BB IHS 25/26
DE000LB2BNF9 LBBW FZA 22/25
XS2310118976 CAIXABANK 21/31 FLR MTN
DE000DJ9ATG3 DZ BANK IS.A2870
DE000CZ439Y8 COBA 24/26 S.1035
DE000BU0E279 BRD USCHAT.AUSG.25/04
DE000HLB70L5 LB.HESS.THR.CARRARA03B/22
XS2050404636 DH EUR.F.II. 19/26
US45112FAJ57 ICICI BK 16/26REGS
XS1963717704 NORDEA MT BK 19/26 MTN
