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PR Newswire
16.03.2026 09:18 Uhr
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Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 16

[16.03.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2941599081

35,372,180.00

EUR

0

365,095,329.65

10.3215

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2941599248

3,408,192.00

USD

39,717.0000

35,859,396.64

10.5215

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2941599834

829,537.00

GBP

0

8,502,393.42

10.2496

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2994520851

22,483,415.00

USD

0

235,733,477.69

10.4848

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2994520935

1,445,276.00

USD

0

14,662,091.89

10.1448

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2994521073

78,358.00

USD

0

805,573.29

10.2807

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2994521669

32,476.00

GBP

0

327,245.41

10.0765

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2941599164

147,825.00

EUR

0

1,487,192.82

10.0605

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU2941599594

68,000.00

CHF

0

680,749.64

10.011

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.03.26

LU3218628298

2,300.00

MXN

0

469,624.67

204.1846


© 2026 PR Newswire
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