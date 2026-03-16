Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 16
[16.03.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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10.4848
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Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2994521073
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10.0605
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LU2941599594
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10.011
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU3218628298
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