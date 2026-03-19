Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.03.2026 15:27 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/19.03.2026/14:56 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 18.03.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     4,02          0,26                   4,27      327.272.727 
Schwellenberührung 
 Situation in der 3,99          0,26                   4,25 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000743059 0             13.140.705         0,00           4,02 
  Summe:                     13.140.705                        4,02

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments   Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
American Depositary Receipt N/A     N/A             168676       0,05 
Wertpapierleihe       N/A     N/A             282619       0,09 
                            Summe:         451.295       0,14

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte   Stimmrechte 
  Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut     in % 
Differenzkontrakt N/A     N/A           Barausgleich           383484      0,12 
                                    Summe:         383.484     0,12

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt    Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/ Total von 
  Ziffer         Name        kontrolliert  Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                       durch Ziffer      (%) 
1       BlackRock, Inc.                n/a          n/a            n/a 
2       BlackRock Saturn Subco, LLC  1        n/a          n/a            n/a 
3       BlackRock Finance, Inc.    2        n/a          n/a            n/a 
4       BlackRock Holdco 2, Inc.   3        n/a          n/a            n/a 
5       BlackRock Financial      4        n/a          n/a            n/a 
       Management, Inc. 
6       BlackRock International    5        n/a          n/a            n/a 
       Holdings, Inc. 
7       BR Jersey International    6        n/a          n/a            n/a 
       Holdings L.P. 
8       BlackRock Australia Holdco  7        n/a          n/a            n/a 
       Pty. Ltd. 
       BlackRock Investment 
9       Management (Australia)    8        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
10      Trident Merger, LLC      3        n/a          n/a            n/a 
11      BlackRock Investment     10        n/a          n/a            n/a 
       Management, LLC 
12      BlackRock (Singapore) Holdco 7        n/a          n/a            n/a 
       Pte. Ltd. 
13      BlackRock HK Holdco Limited  12        n/a          n/a            n/a 
14      BlackRock Asset Management  13        n/a          n/a            n/a 
       North Asia Limited 
15      BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13        n/a          n/a            n/a 
16      BlackRock Japan Holdings GK  15        n/a          n/a            n/a 
17      BlackRock Japan Co., Ltd.   16        n/a          n/a            n/a 
18      BlackRock (Singapore) Limited 12        n/a          n/a            n/a 
19      BlackRock Holdco 3, LLC    7        n/a          n/a            n/a 
20      BlackRock Cayman 1 LP     19        n/a          n/a            n/a 
21      BlackRock Cayman West Bay   20        n/a          n/a            n/a 
       Finco Limited 
22      BlackRock Cayman West Bay IV 21        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
23      BlackRock Group Limited    22        n/a          n/a            n/a 
24      BlackRock Investment     23        n/a          n/a            n/a 
       Management (UK) Limited 
25      BlackRock (Netherlands) B.V. 23        n/a          n/a            n/a 
26      BlackRock Asset Management  25        n/a          n/a            n/a 
       Deutschland AG 
27      BlackRock Advisors (UK)    23        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
28      BlackRock Capital Holdings,  5        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
29      BlackRock Advisors, LLC    28        n/a          n/a            n/a 
30      BlackRock Canada Holdings ULC 6        n/a          n/a            n/a 
31      BlackRock Asset Management  30        n/a          n/a            n/a 
       Canada Limited 
32      BlackRock Holdco 4, LLC    5        n/a          n/a            n/a 
33      BlackRock Holdco 6, LLC    32        n/a          n/a            n/a 
34      BlackRock Delaware Holdings  33        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
35      BlackRock Fund Advisors    34        n/a          n/a            n/a 
36      BlackRock Institutional Trust 34        n/a          n/a            n/a 
       Company, National Association 
37      Amethyst Intermediate LLC   11        n/a          n/a            n/a 
38      Aperio Holdings LLC      37        n/a          n/a            n/a 
39      Aperio Group, LLC       38        n/a          n/a            n/a 
40      Web Holdings, LLC       10        n/a          n/a            n/a 
41      SpiderRock Advisors, LLC   40        n/a          n/a            n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien von BlackRock, Inc. verbundenen Stimmrechte 4 % überschritten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773928560215 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 09:56 ET (13:56 GMT)

© 2026 Dow Jones News
