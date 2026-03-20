ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 20
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/03/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|21912861.0000
|3.6412
|2026/03/19
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13801293.0000
|7.403
|2026/03/19
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|5.8085
|2026/03/19
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|5.9536
|2026/03/19
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.0001
|2026/03/19
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12175372.0000
|6.2626
|2026/03/19
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37061880.0000
|7.4993
|2026/03/19
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31233602.0000
|9.5226
|2026/03/19
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9051394.0000
|5.0449
|2026/03/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|3846927.0000
|5.0897
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