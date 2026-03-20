DJ PTA-HV: Addiko Bank AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 107 Abs. 3 AktG

Addiko Bank AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

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Wien (pta000/20.03.2026/11:00 UTC+1)

Addiko Bank AG Wien, FN 350921 k ISIN AT000ADDIKO0 ("Gesellschaft")

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG für Montag, den 20. April 2026, um 10.30 Uhr, Wiener Zeit, in den Räumlichkeiten des Novotel Wien Hauptbahnhof, 1100 Wien, Canettistraße 6, Erdgeschoss/Kongresssaal

I. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidiertem Corporate-Governance-Bericht, des

Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitserklärung und des vom

Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 4. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2027 sowie für die konsolidierte

Nachhaltigkeitsberichterstattung 2027 5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat 6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind gemäß -- 108 Abs. 3 und 4 AktG spätestens ab 30. März 2026 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.addiko.com zugänglich:

• Jahresabschluss samt Lagebericht, • Konsolidierter Corporate-Governance-Bericht, • Konzernabschluss samt Konzernlagebericht inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitsberichtserstattung, jeweils für

das Geschäftsjahr 2025 • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025, • Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 7, • Vergütungsbericht, • Vergütungspolitik des Vorstands, • Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß -- 87 Abs. 2 AktG, • Lebensläufe der Kandidaten, • Formular für die Erteilung einer Vollmacht, • Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (IVA), • Formular für den Widerruf einer Vollmacht, • Frageformular für die Hauptversammlung, • vollständiger Text dieser Einberufung.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 10. April 2026 (24.00 Uhr, Wiener Zeit) (nachfolgend "Nachweisstichtag").

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am 15. April 2026 (24.00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 17.6 genügen lässt

Per E-Mail: anmeldung.addiko@hauptversammlung.at

(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 50

Per SWIFT ISO15022: CPTGDE5XXX (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT000ADDIKO0 im Text angeben)

Per SWIFT ISO20022: ou=xxx,o=cptgde5,o=swift - seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform per Post oder Boten:

Addiko Bank AG c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH Köppel 60 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich

Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (-- 10a Abs. 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen

Codes (SWIFT-Code), • Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei

juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat

geführt wird, • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT000ADDIKO0 (international gebräuchliche

Wertpapierkennnummer), • Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, • Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages beziehen.

Depotbestätigungen werden in deutscher oder in englischer Sprache entgegengenommen.

Identitätsnachweis

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden daher ersucht, zur Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, indem Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß Ziffer III. dieser Einberufung nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (-- 13 Abs. 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir die unter Ziffer III. dieser Einberufung genannten Kommunikationswege und Adressen an.

Darüber hinaus können Vollmachten am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle am Versammlungsort vorgelegt werden.

Die Vollmachten müssen spätestens bis 17. April 2026, 16.00 Uhr (Wiener Zeit), bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem Menüpunkt "Investor Relations" abrufbar (https://www.addiko.com/de/hauptversammlung/). Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung wenn möglich die bereitgestellten Formulare zu verwenden. Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem zuvor genannten Vollmachtsformular.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut im Sinne von -- 10a AktG Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg (siehe oben Ziffer III.) die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderer Service steht den Aktionären Herr Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, Mitglied des Vorstands des Interessenverbands für Anleger (IVA), als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem Menüpunkt "Investor Relations" ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar (https://www.addiko.com/de/hauptversammlung/ ). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, IVA - Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, AT-1130 Wien, E-Mail: beckermann.addiko@hauptversammlung.at

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN ---- 109, 110, 118 UND 119 AKTG

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March 20, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)