ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 25
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/03/24
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|21912861.0000
|3.6744
|2026/03/24
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13801293.0000
|7.1962
|2026/03/24
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|5.8523
|2026/03/24
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|5.9778
|2026/03/24
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.0697
|2026/03/24
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12336541.0000
|6.1719
|2026/03/24
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37061880.0000
|7.28
|2026/03/24
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31233602.0000
|9.3008
|2026/03/24
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9051394.0000
|5.0251
|2026/03/24
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|3846927.0000
|4.9294
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