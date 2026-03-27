DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump setzt die Angriffe auf den Energiesektor Irans für 10 Tage aus, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. Trumps bisherige Frist wäre am Freitag abgelaufen. "Auf Ersuchen der iranischen Regierung möge diese Erklärung als Bestätigung dienen, dass ich die Zerstörung von Energieanlagen um 10 Tage bis Montag, den 6. April 2026, um 20 Uhr Eastern Time, aussetze", schrieb Trump in den sozialen Medien. Er sagte, die Gespräche liefen und "sie verlaufen sehr gut."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24 Auftragseingang 5.525 +4% 4 5.311 Umsatz 5.513 +2% 8 5.392 EBIT 225 -48% 8 434 EBIT-Marge 4,1 -- 8 8,1 Ergebnis vor Steuern 195 -52% 8 404 Ergebnis nach Steuern 105 -64% 8 289 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,04 -63% 8 2,84 Dividende je Vorzugsaktie 0,39 -51% 8 0,80

Weitere Termine:

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Carl Zeiss Meditec: 0,55 EUR Sartorius Vz: 0,74 EUR Sartorius St: 0,73 EUR Novo Nordisk: 7,95 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj - US 15:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 55,5 zuvor: 56,6

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.932,00 +0,7 E-Mini-Future S&P-500 6.565,00 +0,6 E-Mini-Future Nasdaq-100 23.946,00 +0,6 Topix (Tokio) 3.657,75 +0,4 Hang-Seng (Hongk.) 24.992,56 +0,6 Shanghai-Comp. 3.907,17 +0,5 Donnerstag: zuletzt +/- % DAX 22.612,97 -1,5 DAX-Future 22.727,00 -1,8 XDAX 22.537,05 -0,3 MDAX 28.264,78 -1,9 TecDAX 3.423,19 -1,6 SDAX 16.626,81 -1,7 Euro-Stoxx-50 5.565,93 -1,5 Stoxx-50 4.846,45 -1,3 Dow-Jones 45.960,11 -1,0 S&P-500 6.477,16 -1,7 Nasdaq Composite 21.408,08 -2,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten, nachdem US-Präsident Donald Trump die Angriffe auf den Energiesektor Irans für weitere zehn Tage ausgesetzt hat, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. "Donald Trump hat sein Ultimatum erneut verlängert. Das zeigt, wie sehr die USA den Krieg beenden und eine Verhandlungslösung erreichen wollen. Es zeigt aber auch, dass sich die Verhandlungen wohl alles andere als einfach gestalten", sagt QC Partners. Für die Börsen bedeute die noch längere Frist, dass die Unsicherheit noch einige Zeit hoch bleiben werde. Die Chancen stünden allerdings gut, dass der ganz große "sell-off" zumindest während des laufenden Ultimatums ausbleiben werde. "Denn solange die Chance auf Frieden lebt, werden nur wenige bereit sein, ihre Aktien zu jedem Kurs auf den Markt zu werfen."

Rückblick: Schwach - Die verworrene Lage im Nahost-Krieg trieb Anleger zum Rückzug aus Aktien, zumal die Ölpreise wieder anzogen. Deutlich abwärts ging es mit den Kursen im Rüstungssektor. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Rheinmetall verloren 3,4 Prozent, zusätzlich belastet von einer Kurszielsenkung der Bank of America. Daneben senkten die Analysten auch die Kursziele von Renk und Hensoldt, wobei sie Hensoldt dessen ungeachtet auf "Buy" erhöhten. Nach dem iranischen Angriff auf den US-Stützpunkt Diego Garcia sehen die Analysten eine erhöhte Priorität für Luftverteidigung in Europa. Zu den Profiteuren zählte die Bank neben Hensoldt auch BAE Systems, Thales, Leonardo und Kongsberg. Hensoldt verloren dennoch 5,6 Prozent, für Renk ging es um 8,5 Prozent nach unten, Thales, Leonardo und Kongsberg gaben bis zu 1,3 Prozent ab. ASML verbilligten sich um 3,8 Prozent. Hintergrund war laut Marktteilnehmern, dass Google in dieser Woche TurboQuant veröffentlicht hatte, einen Algorithmus zur künstlichen Intelligenz-Kompression, der angeblich den Speicherbedarf um das Sechsfache reduziert. Pernod Ricard sackten um 5,7 Prozent ab. Im Handel wurde dazu auf einen Bloomberg-Bericht verwiesen, wonach der Spirituosenhersteller eine Übernahme des US-Konkurrenten Brown-Forman, dem Hersteller des Jack Daniel's Whiskeys, in Erwägung ziehen soll.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Henkel gewannen gegen den schwachen Markt 0,5 Prozent. Das Unternehmen erwirbt die US-Haarpflegemarke Olaplex. Im Handel stieß die Akquisition auf ein positives Echo. Weiter Stärke zeigten BASF mit einem Plus von 1,4 Prozent zum Tag der Eröffnung des neuen Werks in Südchina. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen der Porsche Holding aufgenommen. Wegen der schlechten Entwicklung bei der Tochter Volkswagen verdiente das Unternehmen weniger. Der Kurs gab um 2,9 Prozent nach. Nach Vorlage schwacher Geschäftszahlen für 2025 verloren Kontron 14,2 Prozent. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr enttäuschte. Bei Thyssenkrupp (-4,3%) belasteten wieder einmal Medienberichte über den nur schleppenden Verlauf der Gespräche mit Jindal über einen Verkauf der Stahlsparte. Deutz verloren 7,2 Prozent. Die Zahlen für 2025 lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis jeweils 3 Prozent unter den Konsenserwartungen, so die DZ Bank. Prosiebensat.1 hofft auf eine Erholung des TV-Werbemarktes in der zweiten Jahreshälfte und will den Umsatz auf organischer Basis wieder steigern. Der Kurs legte um 1,2 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die BASF-Aktie zeigte sich wenig verändert, nachdem am Abend bekennt geworden war, dass sich der Chemieriese von einem Teil seiner Beteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy trennen will. Für CTS Eventim ging es auf Tradegate um rund 9 Prozent nach oben. Der Ticketvermarkter wuchs im vergangenen Jahr weiter profitabel und setzte erstmals mehr als 3 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro. Tui zeigten sich kaum verändert nach der Mitteilung, den Vorstand neu zuzuschneiden, um Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter zu heben.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Mangels Anzeichen für Fortschritte bei den Bemühungen, den Krieg im Iran zu beenden, machte sich nach dem Hoffnungsschimmer zuvor Ernüchterung breit. Der Markt bleibe in Alarmbereitschaft, hieß es. Dazu kamen wieder deutlich höhere Ölpreise und steigende Marktzinsen als Belastungsfaktor. Während US-Präsident Trump nicht müde wird zu behaupten, der Iran bitte um einen Deal zur Beendigung des Krieges, berichteten iranische Medien, dass neben der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockiert werden könnte. Das trieb die Ölpreise nach oben und schürte wieder Inflations- und damit auch Zinserhöhungssorgen. Alphabet sanken um 3,4 und Meta um 7,9 Prozent, nachdem eine 20-jährige Klägerin einen Social-Media-Prozess gegen Meta Platforms und Googles YouTube gewonnen hatte mit dem Vorwurf, die Apps seien so gestaltet, dass sie abhängig machten und für Jugendliche schädlich seien. Laut der Jury handelten der Instagram-Eigentümer Meta und YouTube fahrlässig, weshalb sie zur Zahlung von 3 Millionen Dollar an die Klägerin verurteilt wurden. Der Ausgang könnte wegweisend sein für hunderte weitere Klagen ähnlicher Art. Aktien von Speicherherstellern wie Sandisk und Micron Technology gaben weiter nach um 11,0 bzw. 6,9 Prozent. Hintergrund ist, dass Google diese Woche TurboQuant veröffentlichte, einen Algorithmus zur künstlichen Intelligenz-Kompression, der angeblich den Speicherbedarf um das Sechsfache reduziert. Brown-Forman schossen um 9,6 Prozent nach oben. Laut einem Bloomberg-Bericht befasst sich der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard mit einer Übernahme des US-Konkurrenten, dem Hersteller des Jack Daniel's Whiskeys.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,00 +0,12 4,00 3,89 5 Jahre 4,11 +0,12 4,11 3,99 10 Jahre 4,43 +0,10 4,43 4,34

Die Renditen stiegen mit den durch den Ölpreisschock verbundenen Inflations- und Zinserhöhungssorgen kräftig, im Zehnjahresbereich um 10 Basispunkte auf 4,43 Prozent. Dazu hob die OECD ihre Inflationsprognose für die USA von 3,0 auf 4,2 Prozent an und erklärte, die Weltwirtschaft dürfte einen erheblichen Rückschlag erleiden, falls die Energiepreise über längere Zeit hoch blieben.

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March 27, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

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