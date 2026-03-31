DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Oslo findet am Tag vor Gründonnerstag eine verkürzte Börsensitzung statt.

TAGESTHEMA I

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im März energiepreisbedingt stark zugenommen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen sind und um 2,7 (Februar: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Eurostat veröffentlicht die Daten am Dienstag um 11.00 Uhr. Laut den bisher verfügbaren Daten dürfte die höhere Inflation vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen sein: In Deutschland, wo die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation auf 2,8 (2,0) anzog, stieg die Inflationsrate bei Energie von minus 1,9 auf plus 7,2 Prozent. Nahrungsmittel dagegen, ein weiterer Kandidat für volatile Preisbewegungen, verteuerten sich nur noch 0,9 (1,1) Prozent. Für die Kernverbraucherpreise wird eine Rate von 2,3 (2,4) Prozent prognostiziert. In Deutschland blieb die Kerninflation unverändert bei 2,5 Prozent. Vor den europäischen Daten kommen am Dienstag noch die aus Frankreich (8.45 Uhr).

TAGESTHEMA II

Das iranische Außenministerium hat dementiert, dass Washington und Teheran in Verhandlungen stehen. "Wir haben in diesen 31 Tagen keine Verhandlungen mit Amerika geführt", schrieb Ministeriumssprecher Esmaeil Baqaei in einem Beitrag auf X. Die USA hätten Iran über Vermittler, darunter Pakistan, eine Reihe von Vorschlägen übermittelt. "Unsere Position ist sehr klar. Solange die militärische Aggression und Invasion Amerikas mit voller Intensität andauern, sind all unsere Bemühungen und Fähigkeiten darauf ausgerichtet, das Wesen Irans zu verteidigen", fügte er hinzu. Iran habe die früheren gescheiterten Verhandlungen mit den USA nicht vergessen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine, der Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff, werden am Dienstag um 8 Uhr morgens (Ostküstenzeit) eine Pressekonferenz abhalten. Das kündigte das US-Verteidigungsministerium an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)

07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (13:00 Earnings-Call)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Totalenergies: 0,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vm/-2,3% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +2.500 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% - GB 08:00 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vm/+1,1% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,5% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 55,1 zuvor: 57,7 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 87,5 zuvor: 91,2 16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.767,00 +0,4 E-Mini-Future S&P-500 6.433,00 +0,7 E-Mini-Future Nasdaq-100 23.283,00 +0,6 Topix (Tokio) 3.525,33 -0,5 Hang-Seng (Hongk.) 24.620,91 -0,5 Shanghai-Comp. 3.916,98 -0,2 Montag: INDEX zuletzt +/- % DAX 22.562,88 +1,2 DAX-Future 22.635,00 +0,6 XDAX 22.446,35 -0,5 MDAX 27.800,49 +0,5 TecDAX 3.384,37 +1,0 SDAX 16.389,79 +0,3 Euro-Stoxx-50 5.541,79 +0,7 Stoxx-50 4.848,77 +0,9 Dow-Jones 45.216,14 +0,1 S&P-500 6.343,72 -0,4 Nasdaq Composite 20.794,64 -0,7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich kleinere Aufschläge an Europas Börsen zur Eröffnung am Dienstag ab. Etwas stützend wirkt ein Bericht des "Wall Street Journal". Demnach soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, den Iran-Krieg zu beenden auch ohne Öffnung der Straße von Hormus. Diese ist seit geraumer Zeit faktisch geschlossen. Trump spricht derweil weiter von erheblichen Fortschritten in den Friendensverhandlungen mit dem Iran, zugleich bereiten die USA aber offenbar eine begrenzte Bodenoffensive vor. Datenmäßig steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Vormittag im Fokus. Für März wird mit starken Anstieg der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat nach zuvor 0,6 Prozent gerechnet. Damit würde der Iran-Krieg erste Spuren hinterlassen. Am Nachmittag werden in den USA der Chicago-Einkaufsmanagerindex sowie der Index des Verbrauchervertrauens März veröffentlicht. In beiden Fällen werden rückläufige Lesungen erwartet.

Rückblick: Nach dem Ausverkauf der vorigen Handelstage kam es am Montag zu einer Erholungsbewegung. Etwas stützend wirkten leicht nachgebende Renditen an den Anleihemärkten. Auch war der Ölpreis bis zum Ende des europäisch dominierten Handels von seinen Tageshochs zurückgekommen. Norsk Hydro (+9,5%) ist gut aufgestellt, um von den erhöhten Aluminiumpreisen zu profitieren, schreibt RBC-Analystin Marina Calero. Da der Konflikt im Nahen Osten keine Anzeichen einer Deeskalation zeige, stiegen die Lieferrisiken. Auf die Region entfielen 9 Prozent der weltweiten Produktion, und eine Schließung der Straße von Hormus mache es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die Produktion zu exportieren und Rohstoffe zu importieren. Der Offshore-Windparkkonzern Orsted wird von einer Abkehr von fossilen Brennstoffen in Europa und einem nachlassenden regulatorischen Druck in den USA profitieren, so die Bank of America. Die Aktie stieg um 7 Prozent, während der breiter gefasste Versorgersektor um 2,7 Prozent zulegte. Die Aktie von Sanofi schloss knapp behauptet, nachdem der französische Pharmakonzern einen zweiten Fall eines Kaposi-Sarkoms - einer Art von Hautkrebs - in einer Spätphasenstudie für das experimentelle Ekzem-Medikament Amlitelimab gemeldet hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Unternehmensnachrichten kamen aus der dritten Reihe: So hat sich den Analysten der MWB zufolge der Konzernüberschuss von Wüstenrot & Württembergische (W&W) 2025 zwar auf 121 (Vorjahr: 35) Millionen Euro erholt, - die Analysten hatten allerdings mit 128 Millionen gerechnet. Auch die Prognose für 2026 enttäuschte. Die Aktie ging 5,8 Prozent tiefer aus dem Handel. Trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen für das abgelaufene Jahr brachen Suss Microtec um 6,3 Prozent ein. Es belastete der Ausblick auf das laufende Jahr. Die Übernahme der Muttergesellschaft von Mediamarkt und Saturn durch die chinesische JD.com ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wie Ceconomy mitteilte, ist es ungewiss, ob bzw. wann die investitionskontrollrechtliche Freigabe in Österreich erteilt wird. Für die Ceconomy-Aktie ging es um 3,4 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Neuerliche Verluste an der Wall Street haben im nachbörslichen Handel am Montag die Kurse belastet. Aktien von Knaus Tabbert wurden am Abend 1,7 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Hersteller von Wohnmobilen und -wagen seine Prognose für 2026 veröffentlicht hatte. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass sein Vorstand ein "umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet" habe, mit dem unter anderem die Kosten gesenkt, die Produktivität gesteigert und die Margen verbessert werden sollten.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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