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WKN: 805502 | ISIN: DE0008055021 | Ticker-Symbol: DRE2
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31.03.26 | 14:29
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Dow Jones News
31.03.2026 16:03 Uhr
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PTA-HV: Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-HV: Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/31.03.2026/15:30 UTC+2)

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin

WKN 805 502

ISIN DE0008055021

(Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETDRE12526)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 12. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)

im "the burrow", Lützowplatz 15 / Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24, 10785 Berlin,

ein.

I. TAGESORDNUNG 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für die Deutsche Real 
       Estate Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2025, des zu einem Bericht zusammengefassten Lage- und 
       Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025 sowie des erläuternden 
       Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ---- 289a, 315a HGB 
1. 
       Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; 
       damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 172 Satz 1 AktG festgestellt. Die Hauptversammlung hat daher zu 
       diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. 
 
       Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Deutsche Real Estate 
       Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 15.190.881,95 
       wie folgt zu verwenden: 
 
       -- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie; 
       dies sind bei 20.582.200 dividendenberechtigten Stückaktien: EUR 823.288,00 
 
       -- Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: EUR 14.367.593,95 
 
2. 
       Die angegebenen Beträge für die Gewinnausschüttung und die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 
       berücksichtigen die Anzahl der zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für 
       das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien (20.582.200). 
 
       Sollte sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien bis zur 
       Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag 
       zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie 
       sowie einen entsprechend angepassten Betrag für die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen vorsehen 
       wird. 
 
       Gemäß -- 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 
       Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 18. Mai 2026, fällig und wird dann 
       ausgezahlt. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
3. 
 
       dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
4. 
 
       dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben gemäß -- 162 AktG jährlich einen 
       Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und diesen 
       gemäß -- 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über dessen Billigung vorzulegen. 
 
       Der Vergütungsbericht für das vergangene Geschäftsjahr ist unter 
 
       www.drestate.de/hauptversammlung 
5. 
 
       zugänglich, wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein und wird der Hauptversammlung zur 
       Billigung vorgelegt. Der Vergütungsbericht ist gemäß -- 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer 
       daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden und 
       hat einen Vermerk über die Prüfung erteilt, der dem Bericht beigefügt ist. 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
 
       den vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgestellten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 
 
       Wahlen zum Aufsichtsrat 
 
       Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß ---- 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit 
       -- 6 Abs. 1 der Satzung aus fünf (5) Mitgliedern zusammen, die von den Aktionären in der Hauptversammlung 
       zu wählen sind. 
 
       Die Bestellungen von Herrn Dr. Markus Beermann und Herrn Itay Barlev als Aufsichtsratsmitglieder laufen 
       mit Beendigung dieser Hauptversammlung aus. 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen: 
 
       a. Herrn Dr. Markus Beermann, Haltern am See, Wirtschaftsprüfer, Mitglied des Vorstandes der ECOVIS Audit 
       AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin. 
 
       Herr Dr. Markus Beermann ist nicht Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
6.      vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. 
 
       Die Wahl von Herrn Dr. Markus Beermann erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
       Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt. 
 
       b. Herrn Itay Barlev, Berlin, CFO (Finanzvorstand) der Summit Properties Ltd, St. Peter Port, Guernsey. 
 
       Herr Itay Barlev ist nicht Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
       in- und ausländischen Kontrollgremien. 
 
       Die Wahl von Herrn Itay Barlev erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
       für das Geschäftsjahr 2030 beschließt. 
 
       Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelabstimmung 
       durchzuführen. 
 
       Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Zusammenhang mit der Einführung von elektronischen 
       Aktien 
 
       Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz vom 11. Dezember 2023 hat der Gesetzgeber die Ausgabe elektronischer 
       Aktien und den Ersatz bislang globalverbriefter Aktien ohne Zustimmung der Inhaber durch inhaltsgleiche 
       elektronische Aktien ermöglicht. Voraussetzung ist nach -- 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 und Abs. 6 S. 1 AktG der 
       Ausschluss der Verbriefung für in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragenen elektronischen 
       Aktien in der Satzung. Um der zunehmenden Digitalisierung des Kapitalmarkts zu entsprechen, soll eine 
       solche Satzungsregelung aufgenommen werden. 
 
       Für die Aktionäre entsteht hierdurch kein Nachteil, da zwischen elektronischen und verbrieften Aktien 
       kein inhaltlicher Unterschied besteht. Anstelle der Verbriefung tritt lediglich die Aufnahme in ein 
7.      elektronisches Wertpapierregister. Der Gesellschaft entstehen allerdings diverse potentielle Vorteile, 
       etwa Kostenersparnisse, Vereinfachungen und Beschleunigungen von Prozessen insbesondere bei 
       Kapitalmaßnahmen. 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       -- 4 Abs 3. der Satzung wird um den folgenden Satz 3 erweitert: 
 
       "Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in einem 
       elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden." 
 
       Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Wulf Gruppe KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
       Steuerberatungsgesellschaft, Balingen, Niederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer zu bestellen, und 
       zwar 
 
8. 
       a. für das Geschäftsjahr 2026, sowie 
 
       b. für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts gemäß ---- 115 Abs. 
       5, 117 Nr. 2 WpHG bis zur nächsten Hauptversammlung für den Fall, dass sich der Vorstand für eine 
       prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzberichts enthaltenen verkürzten Abschlusses und 
       Zwischenlageberichts entscheidet.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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