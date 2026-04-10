The following instruments on XETRA do have their first trading 10.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.04.2026
Aktien
1 US32106V1070 First National Corp.
2 JE00BWK75100 Versigent PLC
3 AU0000458226 Kairos Minerals Ltd. Def
4 GRS543003008 Qualco Group S.A.
5 JP3545320008 Tekscend Photomask Corp.
6 AU000000RHI5 Red Hill Minerals Ltd.
7 DE000A41YEC7 Mutares SE & Co. KGaA BZR
8 CA29286X1015 enGene Therapeutics Inc.
9 US78396V3078 SCWorx Corp.
Anleihen/ETP
1 XS3296851796 Aeroporti di Roma S.p.A.
2 DE000CZ46CC3 Commerzbank AG
3 USU29490BD78 ERAC USA Finance LLC
4 XS3344378339 Vonovia SE
5 DE000HEL4BK1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
6 DE000HEL0UX2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0UQ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0UP8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0UN3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0US2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0UM5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 CH1360612159 21shares Sui Staking ETP
13 CH1471826029 21shares Hyperliquid ETP
15 CH1431521033 21shares Dogecoin ETP
15 CH1297762812 21shares Toncoin Staking ETP
16 CH1396389921 21shares Ondo ETP
17 CH1456607683 21shares Hedera ETP
18 CH1521714696 21shares Jito Staked SOL ETP
19 CH1396389939 21shares Pyth Network ETP
20 CH1528107811 21shares Strategy Yield ETP
© 2026 Xetra Newsboard