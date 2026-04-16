ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 16
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/04/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|21912861.0000
|3.8253
|2026/04/15
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|14125193.0000
|7.2615
|2026/04/15
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|6.2757
|2026/04/15
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3443
|2026/04/15
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.2922
|2026/04/15
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12586541.0000
|6.5301
|2026/04/15
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|36861880.0000
|8.2722
|2026/04/15
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31540257.0000
|10.1234
|2026/04/15
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9218394.0000
|5.6591
|2026/04/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|4099388.0000
|5.396
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